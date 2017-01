Nach Doppelsieg in Ruhpolding Finnin Mäkäräinen bleibt im Biathlon-Weltcup

Ruhpolding (dpa) - Die Finnin Kaisa Mäkäräinen bleibt nach ihrem Doppelsieg in Ruhpolding im Biathlon-Weltcup. «Meine Reise geht weiter nach Antholz, Italien», teilte die 34 Jahre alte Skijägerin auf ihrer Facebookseite mit.

Sie werde jetzt alles tun, um bei der WM in Hochfilzen fit zu sein. Mäkäräinen hatte zuvor mit einem Start bei der Langlauf-Weltmeisterschaft in ihrer Heimat geliebäugelt.

Um bei den Titelkämpfen in Lathi teilnehmen zu können, hätte sie auf einen Start beim am Donnerstag in Südtirol beginnenden Biathlon-Weltcup verzichten müssen. Stattdessen hätte Mäkäräinen beim Langlauf-Weltcup in Ulricehamn/Schweden die Norm für die WM vom 22. Februar bis 5. März in ihrer Heimat erfüllen müssen.