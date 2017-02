Am Hochfilzen (dpa) - Kurz vor dem Start der Biathlon-WM hat die österreichische Polizei eine Doping-Razzia in den Teamunterkünften der kasachischen Nationalmannschaft in Hochfilzen durchgeführt.

Laut einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes wurden bei der am 8. Februar durchgeführten nächtlichen Durchsuchung zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente sichergestellt. «Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen», hieß es. Der Biathlon-Weltverband IBU kooperiere mit den Behörden. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka stellte fest: «Die Polizei wird alles daran setzen, die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu klären.»