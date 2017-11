Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier blickt nach ihrem krankheitsbedingten Ausfall beim Saisonauftakt der Biathleten in Östersund positiv in die Zukunft.

«Wenn auch etwas verspätet - jetzt freu ich mich erst recht auf meinen Saisonstart. Hochfilzen ist voller positiver Erinnerungen. Schön, wieder herzukommen!», schrieb die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen zu einem Foto auf ihrer Facebook-Seite. Beim zweiten Weltcup des Olympia-Winters will Dahlmeier in der kommenden Woche in Österreich in die Saison einsteigen. In Schweden fehlte sie wegen einer Erkältung.

In Hochfilzen hatte die Gesamtweltcupsiegerin im Februar bei der WM in sechs Rennen fünfmal Gold und einmal Silber gewonnen. Am 8. Dezember steht im Pillerseetal zunächst der Sprint auf dem Programm, einen Tag später geht es in die Verfolgung und zum Abschluss kommt es zum ersten Staffelrennen der Saison.