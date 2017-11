Hönig: Nach den Leistungen der letzten zwei, drei Jahre nimmt uns keiner mehr ab, wenn wir sagen, wir wollen nur teilnehmen. Wenn wir am Start stehen, ist natürlich das Ziel, dass wir aus eigener Kraft das Podest erreichen. Ob es dann am Ende immer reicht, ist eine ganz andere Frage. Auf die Konkurrenz haben wir natürlich keinen Einfluss.

In der Vorsaison überragte Laura Dahlmeier als Siegerin des Gesamtweltcups und Fünffach-Weltmeisterin. Simon Schempp und Benedikt Doll wurden Einzel-Weltmeister. Was ist Ihr Anspruch für diesen Winter?

Vor dem Start am Sonntag in die Olympia-Saison mit den ersten Weltcup-Rennen im schwedischen Östersund sagte Hönig im Interview der Deutschen Presse-Agentur, Laura Dahlmeier habe mit ihrem Fünffach-Triumph bei der WM und dem Gewinn des Gesamtweltcups einiges überstrahlt.

Kirchner: Unser Quartett hat in jedem Rennen den Anspruch auf einen Podestplatz. Aber dahinter klafft eine Lücke, und da bin ich fast mehr gespannt, wer sich für die zwei anderen Weltcupplätze anbietet, als was in den Mixed-Staffeln zum Auftakt in Östersund passiert.

Olympia ist der Höhepunkt. Es gibt politische Unruhen, vor Ort ist wenig Begeisterung und die Sportler waren über die Vergabe an Pyeongchang nicht begeistert. Herrscht Vorfreude oder auch Sorge?

Hönig: Wir können uns nicht aussuchen, wohin Olympia vergeben wird. Wenn wir uns auf unseren sportlichen Part konzentrieren und alle anderen Teile ihre Aufgaben erfüllen, sollten für uns vernünftige Spiele herauskommen. Ich hoffe, dass unsere politische Führung die Lage entsprechend beurteilt und Risiken ausschließt oder so beurteilt, dass die Sicherheit des Teams nicht gefährdet ist.

Kirchner: Oberste Priorität hat die Weiterentwicklung unserer sportlichen Leistung. Die politische Situation können wir nicht beeinflussen. Wir wissen auch, dass die Organisation und das ganze Drumherum das Schlechteste alle vier Jahre ist. Auf das und die Zeitverschiebung müssen wir uns eher einstellen.

ZU DEN PERSONEN: Gerald Hönig (59) ist seit 2014 Bundestrainer der Damen, war davor von 2007 an Co-Trainer des A-Teams. Er trainiert zudem wie Herren-Bundestrainer Mark Kirchner (47) am Stützpunkt in Oberhof. Der dreimalige Olympiasieger Kirchner ist seit 2010 für die Männer zuständig.