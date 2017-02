Hochfilzen (dpa) - Biathlet Simon Schempp gibt sich vor dem 20-Kilometer-Rennen der Männer am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen optimistisch.

«Ich bin ganz zuversichtlich. Ich fühle mich wirklich gut und fühle mich bereit», sagte der Schwabe, der weiter auf seine erste WM-Medaille in einem Einzel-Wettbewerb wartet. Nach den Plätzen neun im Sprint und zehn in der Verfolgung war der 28-Jährige am Montag nach Hause gefahren, um sich mit seinem Mentaltrainer zu treffen. «Wir sind immer in Kontakt», sagte Schempp.

Neben dem Uhinger laufen noch Sprint-Weltmeister Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer am Donnerstag (14.30 Uhr) im Biathlon-Klassiker. Top-Favorit ist einmal mehr Titelverteidiger Martin Fourcade.

Schempp war im Vorfeld als großer Rivale des Franzosen genannt worden. «Ich gehe das Rennen wie jedes andere an, versuche das Optimum rauszuholen. Es geht über das Schießen», sagte Schempp. Im Einzel gibt es für einen Schießfehler eine Strafminute.