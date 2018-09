Aber auch die zweite Verwarnung war regelgerecht: Nachdem Serena Williams im zweiten Satz nach dem Break zum 3:1 ihren Aufschlag abgab, zertrümmerte sie ihren Schläger und kassierte einen Punktabzug. Allerdings hatte sie zuvor wohl nach einem Dialog mit Ramos geglaubt, der Schiedsrichter habe die erste Verwarnung zurückgenommen. „Sie haben mir einen Punkt gestohlen – Sie sind auch ein Dieb“, herrschte sie den Portugiesen beim nächsten Seitenwechsel an. Ramos sprach die dritte Verwarnung aus, was gleichbedeutend war mit einem Spielabzug zum 3:5.

Was Williams am Samstag in New York so ungebührlich erzürnte, waren drei regelkonforme Verwarnungen von Carlos Ramos, einem der erfahrensten Unparteiischen auf dem Stuhl. Die erste gab es wegen Coachings. „Ich betrüge nicht, lieber verliere ich. Sie schulden mir eine Entschuldigung“, giftete sie Ramos immer wieder an. Ihr französischer Trainer Patrick Mouratoglou räumte beim US-Sender ESPN zwar ein, er habe versucht, seinem Schützling Zeichen zu geben. Serena Williams habe sie aber nicht gesehen. Außerdem werde praktisch jeder Spieler während des Matches gecoacht. „Der Star der Show war wieder einmal der Schiedsrichter“, schrieb Mouratoglou bei Twitter.

Die zwei Gesichter der Serena Williams: Die US-Amerikanerin verlor im Finale der US Open die Beherrschung und legte sich mehrfach mit Schiedsrichter Carlos Ramos an (l.). Ihrer Gegnerin Naomi Osaka gratulierte Williams dagegen herzlich. Osaka ist die erste Japanerin, die eines der vier bedeutendsten Tennisturniere gewinnen konnte.

Osaka ging mit all dem bemerkenswert um und wirkte in der vergifteten Atmosphäre nicht so, als würde sie gerade den größten Erfolg ihrer jungen Karriere feiern. Das wollte die seit der Kindheit erst in New York und dann in Florida lebende Aufsteigerin mit Videospielen, aber nicht mit Alkohol. „Ich bin 20“, antwortete sie entrüstet auf die Frage nach einem Drink.

Von den Kontroversen auf dem Platz habe sie kaum etwas mitbekommen, behauptete Osaka, die nach 1:19 Stunden ihren Aufschlag mit Nervenstärke zum 6:4 durchgebracht und danach ihre japanische Mutter auf der Tribüne innig umarmt hatte. Ihr haitianischer Vater sei zu aufgeregt, um das Match dort zu schauen, berichtete sie später. Was in ihrem Idol Serena Williams, über das sie einst in der Schule als Hausarbeit einen bebilderten Hefter angelegt hatte, womöglich wirklich vorging, ließ sie dagegen sehr wohl durchblicken, wenn auch erst nach einiger Bedenkzeit und mit der nächsten Träne im Auge. „Ich weiß, dass sie wirklich den 24. Grand-Slam-Titel wollte, richtig? Jeder weiß das. Es ist in der Werbung, es ist überall.“

Schon durch das verlorene Wimbledonfinale gegen Angelique Kerber hatte es Williams verpasst, den Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen. Court hatte den 24. Triumph bei den vier wichtigsten Turnieren auf den Tag genau 45 Jahre vor dem unseligen Geschehen des Samstags bei den US Open perfekt gemacht.

Dort sah sich Osaka auf dem Platz nicht mehr als Serena-Fan, sondern nur als Tennisspielerin, die gegen eine andere Tennisspielerin antrat. „Als ich sie am Netz umarmt habe, habe ich mich wieder wie ein kleines Kind gefühlt“, sagte die künftige Nummer sieben der Welt.