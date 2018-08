Anfangs wurde der Trainer kritisch beäugt, dann hat er alle überzeugt. Hält die Euphorie? Sportdirektor Reschke hat sehenswert eingekauft.

Stuttgart. Wie das immer so ist. Das zweite Jahr nach dem (Wieder-)Aufstieg in die Bundesliga ist das schwerste. Trotzdem verbreitet das, was Sportvorstand Michael Reschke in kürzester Zeit beim VfB Stuttgart realisiert hat, Zuversicht. Der 60-Jährige hat die Mannschaft sinnvoll verstärkt, es ist eine gesunde Mischung aus Erfahrung, Routine und technisch und taktisch bestens ausgebildetem, vorwärts drängendem Nachwuchs entstanden. Viele halten Europa schon vorzeitig für realistisch. Aufbruch zu neuen Ufern?

Was macht ein Rheinländer im Schwabenland?

Diese Frage ist Michael Reschke anfangs häufig gestellt worden. Im Laufe der Zeit haben sich die Fragen allerdings erledigt, weil der Stuttgarter Sportvorstand einen sehr guten Job macht. Das kann er nur, weil er über sehr gute Kontakte verfügt, die hatte er schon, als er für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München „geschafft hat“, wie der Schwabe sagt. Reschke ist es gelungen, aus dem Wiederaufsteiger eine Mannschaft zu machen, der schon in der kommenden Saison mehr zugetraut wird als Rang sieben. „Ich lege mich fest, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben.“ Daran wird er sich messen lassen müssen.

Warum scheiterte Hannes Wolf in Stuttgart?

Diese Frage beschäftigt die Fans bis heute, und das nicht nur deshalb, weil Aufstiegstrainer Hannes Wolf über große Sympathien und Achtung in der Szene verfügte. Präsident Wolfgang Dietrich sagt, Wolf habe selbst die Reißleine gezogen, weil der Draht zur Mannschaft gerissen war. Andere behaupten, Erfolgsmensch Reschke habe die Reißleine gezogen und in Tayfun Korkut einen Trainer engagiert, den er seit langem kennt. Der Widerstand gegen Korkut war immens, weil sich die Fans nicht vorstellen konnten, dass ausgerechnet beim VfB Stuttgart ein Mann Erfolg haben soll, den er vorher als Trainer noch nirgendwo hatte. Korkut nahm die Herausforderung an und bestand sie mit Bravour. Eine Garantie für die neue Saison ist das aber nicht.

Wer lenkt das Stuttgarter Spiel?

Das Problem in der vergangenen Saison war die Zentrale. Beim VfB fehlte ein Denker und Lenker. Reschke hat deshalb Daniel Didavi aus Wolfsburg zurück nach Stuttgart geholt. Zuvor war ihm das auch schon mit Mario Gomez gelungen. Außerdem verpflichtete Reschke Gonzalo Castro von Borussia Dortmund. Auch den kennt Reschke aus seiner Leverkusener Zeit. Mit diesen beiden Spielern füllt der VfB Stuttgart eine wesentliche Lücke. Man kann erwarten, dass die Defensive in der kommenden Saison besser mit der Offensive harmoniert, vermutlich wird sich die Balance im Spiel verbessern. Ob die Reise deshalb schon Richtung Europa geht, ist aber sehr offen.