Moskau (dpa) – Drei Tage nach dem Ende der Schwimm-WM in Budapest sind Franziska Hentke und Philipp Heintz in Moskau mit Siegen in den Kurzbahn-Weltcup gestartet.

Die Vizeweltmeisterin aus Magdeburg gewann in 2:03,43 Minuten über ihre Spezialstrecke 200 Meter Schmetterling und verpasste ihren deutschen Rekord nur um 42 Hundertstelsekunden. Lagenspezialist Heintz aus Heidelberg war in 4:04,49 Minuten über die 400-Meter-Distanz nicht zu schlagen.

Einen weiteren Podiumsplatz für das fünfköpfige deutsche Aufgebot holte Christian Diener. Der nicht für die WM qualifizierte Potsdamer belegte in 23,40 Sekunden Rang zwei über 50 Meter Rücken. In der Mixed-Lagenstaffel über 4x50 Meter Lagen kamen Lisa Graf, Heintz, Alexandra Wenk und Diener in 1:42,71 Minuten auf den dritten Platz.

Für einen Weltrekord sorgte die dreifache Budapest-Siegerin Sarah Sjöström. Über 50 Meter Freistil verbesserte die Schwedin in 23,10 Sekunden die bisherige Marke der Niederländerin Ranomi Kromowidjojo um 14 Hundertstel.