Budapest (dpa) - Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Ausnahmekönner Paul Biedermann und dem Olympiadebakel braucht das deutsche Schwimmen dringend positive Nachrichten.

Weltmeister Marco Koch sowie die Weltranglisten-Ersten Philip Heintz und Franziska Hentke sind die Hoffnungsträger im Mini-Team der Beckenschwimmer vor der an diesem Freitag beginnenden WM in Budapest. Von Medaillen spricht Chefbundestrainer Henning Lambertz nach den Olympia-Nullnummern von London (2012) und eben von Rio (2016) vor dem ersten Wegweiser für die Sommerspiele in drei Jahren in Tokio lieber nicht.

«Ich werde keine Prognosen mehr aufstellen», sagte Lambertz der Deutschen Presse-Agentur. «Damit kann man nur verlieren.» Mutiger formulieren Wasserspringer und Freiwasserschwimmer, die traditionell wie die Synchronschwimmerinnen den Auftakt machen, ihre Weltmeisterschaftsvorstellungen. Nach insgesamt sieben Medaillen des Deutschen Schwimm-Verbandes bei der WM 2015 und nur einer einzigen in Rio wird es auch diesmal nicht viele Plaketten geben. Ein deutsches Wasserballteam ist in Ungarn nicht am Start, Medaillenhoffnungen gibt es beim Klippenspringen zum WM-Ende.

«Ein bis zwei Medaillen wären schön und möglichst viele Finalplatzierungen», sagte Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow zu den WM-Ambitionen seines Teams. Rekordeuropameister Patrick Hausding startet am Freitag in den Vorkämpfen im Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett als einer der ersten deutschen Sportler. «Wir haben hier eine sehr gute Wettkampfstätte, die keine Wünsche offenlässt», sagte Buschkow auf der Sportler-Tribüne. Am Feintuning wurde am Donnerstag in der noch fast leeren Arena gearbeitet. Die Freiwasser-Asse stimmten sich am Plattensee auf ihre Wettkämpfe ein.

Rund ums Becken in Budapest beobachteten nicht nur Wasserspringer die Konkurrenz. Auch der designierte WM-Star, die dreimalige Olympiasiegerin Katinka Hosszú, schaute vorbei. Die ungarische Lokalmatadorin will wieder reihenweise Titel einheimsen. Wenn man die internationalen Sportler sehe, «kommt schon das große Kribbeln», sagte Buschkow. Allerdings nicht bei den TV-Zuschauern: Die DSV-Athleten werden nicht im Hauptprogramm von ARD und ZDF gezeigt.

Die Hoffnungen beim Wasserspringen ruhen vor allem wieder auf Edelmetall-Garant Hausding. Der Synchronsprung-Weltmeister von 2013 will den Ein-Meter-Wettkampf auch als Warm-Up nutzen. «Vielleicht kann man da ein gutes Achtungszeichen setzen», meint Hausding. Sein Fokus liegt aber auf den danach anstehenden Sprüngen aus drei Metern, einzeln und synchron mit dem angeschlagenen Stephan Feck, sowie der Abschiedsvorstellung vom Zehn-Meter-Turm mit Sascha Klein.