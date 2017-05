Oldenburg (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Testspiel gegen Ungarn innerhalb weniger Tage gewonnen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski besiegte die Außenseiterinnen in Oldenburg mit 3:0 (25:13, 25:10, 25:15).

Ein anschließender Extrasatz rein zu Trainingszwecken endete 28:30. Die erste Begegnung am Freitag in Münster hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes mit 3:1 für sich entschieden.

Koslowski nutzte die Partien zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation vom 31. Mai bis 4. Juni in Viana do Castelo. Weil er bis dahin seinen 18er-Kader noch um vier Spielerinnen reduzieren muss, wechselte der 33-Jährige munter durch. In Portugal treffen die Frauen um die neue Spielführerin Maren Brinker im Kampf um ein Ticket für die Titelkämpfe 2018 in Japan auf Slowenien, Estland, Portugal, Finnland und Frankreich.