Foxborough (dpa) - Das Trikot von Superstar Tom Brady ist wieder im Besitz des Super-Bowl-Siegers New England Patriots. Das teilte Club-Besitzer Robert Kraft mit und kündigte an, er werde das Trikot dem Quarterback der Patriots bei der Rückkehr aus dem Urlaub überreichen.

«Wir danken dem FBI, den mexikanischen und vielen örtlichen Behörden, die an der Untersuchung und der Wiederbeschaffung von Bradys Super-Bowl- 51-Trikot beteiligt waren», sagte Kraft. «Bradys Trikot zu entwenden ist so, als stehle man einen Chagall oder einen Picasso», sagte der Milliardär. Am Montag tauchte das entwendete Jersey nach sechswöchigen Ermittlungen wieder auf.

Verantwortlich für den Diebstahl soll der Ex-Direktor der Zeitung «La Prensa» sein. Ein Video soll zeigen, wie er nach dem spektakulären Triumph der New England Patriots im NFL-Finale gegen die Atlanta Falcons in Houston am 5. Februar das Trikot aus der Kabine entwendet. Das mexikanische Verlagshaus, in dem «La Prensa» erscheint, hatte mitgeteilt, der Direktor habe sich schon am 14. März aus «persönlichen Gründen» von dem Chefposten zurückgezogen.