Washington (dpa) - Zahlreiche Sportler, Trainer und Funktionäre gaben ein starkes Zeichen gegen Donald Trump und dessen Attacken gegen NFL-Profis. Nur der US-Präsident zeigte sich unbeeindruckt.

Am Morgen (Ortszeit) wiederholte der Republikaner auf Twitter, seine Kritik an knieenden Footballspielern habe nichts mit Rassismus zu tun. Es geht um «Respekt für unser Land, die Flagge und die Nationalhymne. Die NFL muss das respektieren!» Außerdem pries Trump den Motorsportverband Nascar, denn dieser würde knieende Sportler niemals dulden.

Am Freitag und am Wochenende hatte Trump in einer Rede und in einer Serie von Tweets NFL-Teambesitzer aufgefordert, Spieler zu feuern, die während der Nationalhymne nicht stehen. Vor den NFL-Partien am Sonntag gingen knapp 200 Spieler aus der amerikanischen Football-Liga beim Abspielen der US-Nationalhymne erneut auf die Knie oder blieben auf der Spielerbank sitzen und protestierten so an den Seitenlinien der 14 Spielstätten von London bis Los Angeles gegen soziale Ungerechtigkeit. Zugleich reagierten sie auch auf Trumps Äußerungen. Drei Teams kamen sogar erst nach der Hymne aus ihren Umkleidekabinen.

Beim Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Seattle Seahawks weigerten sich beide Mannschaften, vor dem Ende der Nationalhymne das Spielfeld zu betreten. «Wir werden für die Ungerechtigkeit, die farbige Menschen in diesem Land erfahren, nicht stehen», schrieben die Profis der Seahawks in einer Mitteilung. Man verbünde sich, «um gegen die vorzugehen, die uns unsere grundlegenden Freiheiten verbieten wollen».

New Orleans Saints Trainer Sean Payton ging nach dem ersten Saisonsieg seiner Mannschaft gegen die Carolina Panthers den US-Präsidenten am härtesten an. «Ich will, dass dieser Kerl einer der klügeren Menschen im Raum ist, und es scheint, wie jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, ist es etwas, das unser Land teilt und nicht zusammenführt.» Am Montag sagte Superstar Tom Brady von den New England Patriots: «Auf keinen Fall stimme ich damit überein, was er (Trump) gesagt hat. Ich dachte, es war einfach spaltend.»

Einige Spieler nahmen Bezug auf Trumps Äußerung, der die protestierenden Sportler als «Hurensöhne» bezeichnet hatte. «Ich bin der Sohn einer Königin», sagte Grady Jarrett von den Atlanta Falcons. Sein Kollege Dean Jackson von den Tampa Bay Buccaneers nannte Trumps Beschimpfung eine «eklatante Respektlosigkeit».