Houston (dpa) - Quarterback Matt Ryan von den Atlanta Falcons ist schon vor dem Super Bowl zum wertvollsten Spieler der Saison in der National Football League gewählt worden.

Der 31-Jährige setzte sich in der prestigeträchtigen Journalisten-Wahl klar gegen Tom Brady von den New England Patriots durch. Die beiden Top-Spielmacher treffen in Houston beim Super Bowl aufeinander. Ryan spielt bereits seit 2008 für die Falcons und führte Atlanta in diesem Jahr ins zweite Finale der Club-Historie. Zum besten Trainer des Jahres wurde Jason Garrett von den Dallas Cowboys gewählt. Sein Quarterback Dak Prescott ist bester Offensiv-Neuling des Jahres.