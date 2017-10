Los Angeles (dpa) - Die Los Angeles Dodgers haben das erste Spiel der diesjährigen World Series für sich entschieden. Bei einer Außentemperatur von knapp 40 Grad besiegte das Team aus Kalifornien die Houston Astros mit 3:1.

Justin Turner sorgte mit seinem Homerun im sechsten Inning für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Los Angeles Star-Pitcher Clayton Kershaw bewies vor mehr als 54 000 Zuschauern im Dodger Stadium sein Können und verbuchte in sieben Innings ganze elf Strikeouts. In der Best-of-7-Serie gehen die Dodgers durch den Sieg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Finalserie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB findet am Mittwoch ebenfalls in Los Angeles statt.