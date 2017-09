Ezekiel Elliott, der Superstar der Dallas Cowboys, wurde für sechs Spiele suspendiert. Doch der 22-Jährige bestreitet den Vorwurf der häuslichen Gewalt und spricht von „Verschwörung“. Auf die Liga wirft all dies kein gutes Licht.

Dallas. In keiner US-amerikanischen Sportliga dauert die Sommerpause so lange wie in der National Football League. Sieben lange Monate müssen die Fans zwischen dem Super Bowl (Finalspiel) im Februar und dem Auftakt der neuen Saison im September ausharren. Wenn Titelverteidiger New England Patriots um Superstar Tom Brady in der kommenden Nacht die Kansas City Chiefs empfängt, geht es endlich wieder los. Doch in der mit 6,7 Millarden Euro jährlich umsatzstärksten Liga der Welt ist es nicht der Saisonstart, der derzeit die Berichterstattung beherrscht.

Wieder einmal sorgt die Strafen-Politik der NFL-Chefetage um Liga-Boss Roger Goodell für Schlagzeilen. Ezekiel Elliott, Runningback und Offensiv-Star der Dallas Cowboys, wurde Mitte August für sechs Spiele suspendiert. Dem 22-Jährigen wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Sportlich trifft diese Entscheidung die Cowboys hart. Elliott, der als Neuling (Rookie) in der vergangenen Saison bester Runningback der NFL war, ist für Dallas nicht zu ersetzen.

Dass Elliott die Vorwürfe bestreitet, ist logisch. Der Jungstar, der in dieser Saison 5,1 Millionen US-Dollar (4,3 Millionen Euro) verdient, hat bereits gegen die ursprüngliche Entscheidung Einspruch eingelegt und würde für den Fall, dass dieser abgewiesen wird, auch eine Klage einreichen. Zudem bestreitet der Spieler, dass er mit der betreffenden Frau eine Beziehung hatte. Der große Begriff „Verschwörung“ steht im Raum.

Den Cowboys haftet seit Jahren ein schlechtes Image an

Der Unmut der Führungsetage der Dallas Cowboys um Besitzer und Milliardär Jerry Jones wird noch einmal dadurch verstärkt, dass der 74-Jährige in den Polizeiakten des „Fall Elliott“ keinerlei Hinweise auf häusliche Gewalt ausgemacht hat. Nun mag Jones zweifelsfrei daran interessiert sein, dass sein bester Spieler nicht das komplette erste Drittel der Saison zum Zuschauen verdammt ist. Doch obwohl den Cowboys seit Jahren – aufgrund vieler Eskapaden auch zurecht – das „Bad Boy“-Image anhaftet, hat die Elliott-Saga einen faden Beigeschmack, scheint es doch keine klaren Beweise zu geben. Angefangen hatten die Untersuchungen bereits im Sommer 2016. Tiffany Thompson, das vermeintliche Opfer, soll vor einigen Monaten zudem zugegeben haben, Elliott mit pikanten Videos erpresst zu haben.

Goodell, der als Liga-Boss bei Suspendierungen das letzte Wort hat, gilt bei den amerikanischen Fans inzwischen als der meistgehasste Mann im US-Sport. Obwohl er seit seinem Amtsantritt 2006 die NFL wirtschaftlich in neue Sphären geführt hat, steht er für seine Strafen-Politik regelmäßig in der Kritik. Seitdem die Liga die Regel eingeführt hat, Profis im Falle von häuslicher Gewalt für sechs Spiele zu sperren, haben nur drei von 17 die festgesetzte Sperre erhalten. Fast alle kamen also glimpflicher davon. Ezekiel Elliott wäre die Nummer vier. Die Länge der Sperren für Alkoholfahrten, Drogenmissbrauch oder unsportliche Aktionen auf dem Feld, stehen seit Jahren ebenso in keinem sinnvollen Verhältnis. Am späten Dienstagabend entschied ein Vermittler des Schiedsgerichts, dass Elliott im ersten Spiel auflaufen darf – die Sperre soll erst danach beginnen.

Favoriten

Deutsche Titelverteidiger New England Patriots ist erneut der große Favorit auf den Titel. Seit 2006 hat aber kein Team mehr seinen Titel verteidigen können. Zuletzt gelang dies aber eben jenen Patriots (2004 und 2005). Als Mitfavoriten gelten die Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers und Seattle Seahawks. Sebastian Vollmer, Björn Werner und Markus Kuhn haben ihre NFL-Karrieren beendet, Moritz Böhringer ist der Kaderreduzierung bei den Minnesota Vikings zum Opfer gefallen. Auch Mark Nzeocha fand bei den Dallas Cowboys keinen Platz im Kader. Somit ist Kasim Edebali (Denver Broncos) der letzte Deutsche in der NFL.

Die Liga und ihre Entscheidungsträger wägen in den betreffenden Fällen ständig ab. Superstars haben eine Vorbildfunktion und müssen diese ausfüllen. Da kann es keine Ausnahmen geben. Auf der anderen Seite steht der Profit in der NFL über fast allem – früher sogar über der Gesundheit der Spieler. Der Umgang mit Gehirnerschütterungen hat sich aber zumindest verbessert. Der „Fall Elliott“ wird von Tag zu Tag zu einem der schwierigsten in der Amtszeit Goodells. Ein 22-Jähriger, der seine Freundin physisch attackiert, gehört bestraft. Aber reichen die Beweise aus? Dass die Fans weniger Trikots kaufen, nimmt die profitgierige NFL auch nicht gerne hin. Die Meisten im abgelaufenen Geschäftsjahr zwischen März 2016 und Februar 2017 waren im übrigen Trikots der Dallas Cowboys mit der Nummer 21. Die trägt Ezekiel Elliott.