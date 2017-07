Budapest (dpa) - Die Lagen-Staffel der US-Schwimmerinnen hat bei der WM in Budapest den elften Weltrekord der Titelkämpfe aufgestellt.

Das Quartett Kathleen Baker, Lilly King, Kelsi Worrell und Simone Manuel benötigte am Sonntag in der Duna Aréna 3:51,55 Minuten und blieb damit genau eine halbe Sekunde unter der alten Bestmarke ihrer Landsfrauen bei Olympia von 2012. Aus dem damaligen Quartett war in Budapest niemand mehr am Start.

King hatte bei dieser WM bereits die Weltrekorde über 50 und 100 Meter Brust verbessert.