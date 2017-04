Taitung City (dpa) - Triathlet Jan Frodeno hat die Challenge Taiwan gewonnen.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister sicherte sich damit seinen zweiten Sieg binnen sieben Tagen über die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Der 35-Jährige kam in Taitung City nach 3:48:20 Stunden ins Ziel.

Frodeno trat bei dem Event auf Einladung an, er war erst am vergangenen Sonntag über die gleiche Distanz auf Sardinien am Start. Der gebürtige Kölner hatte dort seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Saisoneinstand in Kalifornien hatte Frodeno nach einem Reifendefekt auf dem Radkurs das 70.3-Rennen vorzeitig beendet.

Höhepunkt des Jahres wird für Frodeno die erneute Titelverteidigungs-Mission bei der Ironman-WM auf Hawaii am 14. Oktober sein. Zur Vorbereitung bestreitet der Champion von 2015 und 2016 am 2. Juli den Ironman im österreichischen Klagenfurt.