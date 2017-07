Luxemburg (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Mannschaft um Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov trifft bei den Team-Europameisterschaften im September in Luxemburg auf Kroatien, Spanien und Weißrussland. Das ergab die Auslosung der Vorrunden-Gruppen.

Die deutschen Damen spielen in der Vorrunde gegen Ungarn, Schweden und ebenfalls Kroatien. Die Team-EM findet vom 13. bis 17. September in Luxemburg statt. Die deutschen Frauen gehen als Titelverteidigerinnen in den Wettbewerb. Die deutschen Herren verloren 2015 das Endspiel im russischen Jekaterinburg gegen Österreich mit 2:3.

«Die Herren haben sich nach zwei Finalniederlagen natürlich viel vorgenommen. Wir wissen aber um die Stärke der Konkurrenz und werden kein Team unterschätzen. Aber wir sind in beiden Wettbewerben der Favorit und wollen zwei Titel aus Luxemburg mit nach Hause nehmen», sagte Richard Prause, Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes.