Es gibt Volksläufe, die finden abends oder nachts in der Dunkelheit statt. Hier gehen Dunkelheit und Vergnügen Hand in Hand. Wie der Mitternachtsachtlauf in Kröv (Pfingsten), der Dämmermarathon in Mannheim (im Sommer), Halloween-Läufe, etc. Termine gibt es hier: http://www.lauftreff.de/laeufe/laufkalender.html

(von einer Läuferin in einem Lauf-Forum geschrieben)

„Also ich persönlich fühle mich im Wald oder sonst wo richtig weit draußen weit sicherer, als an unbelebten und schlecht beleuchteten Plätzen in der Stadt, also in Parkanlagen oder so. Ich meine, ernsthaft, wer hockt sich im Dunkeln und möglichst noch bei Schlechtwetter an eine Strecke, wo vielleicht mit viel Glück einmal im Monat eine Joggerin vorbeikommt? Da muss man doch wirklich total panne sein. Also ich würde mir als Sexualstraftäter da doch lieber einen Stadtpark vornehmen, da sind die Chancen, auf Jagdbeute zu stoßen doch wohl höher … … Beim Joggen fühle ich mich aber aus irgendeinem Grunde angreifbarer, da zucke ich schon manchmal zusammen, wenn neben mir was raschelt oder werde rechtzögerlich, wenn ich auf der Strecke vor mir jemanden rumlungern sehe (auch wenn es vielleicht nur ein besoffener Heimkehrer ist, der mal kurz in die Büsche pinkelt). Muss was mit Adrenalin-Ausschüttung beim Laufen zu tun haben und diesem Mammut-Jagdinstinkt.

Ich überlege zur Zeit, wieder mit Karate anzufangen, hab ich früher mal gemacht. Dabei geht es mir weniger um die konkrete Fähigkeit, jemanden zusammenschlagen zu können (spätestens wenn der andere ein Messer in der Hand hat, sollte man darauf verzichten, da mache ich mir auch keine Illusionen, Selbstverteidigung hin oder her), sondern eher um eine bessere Einschätzung der Gefahrenlage und ein besseres Körpergefühl plus ausgestrahltem Selbstbewusstsein …“