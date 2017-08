Olmütz (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll hat das Endspiel der Czech Open gegen das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto verloren. Der Weltranglisten-Siebte unterlag dem erst 14 Jahre alten Junioren-Weltmeister in Olmütz mit 3:11, 11:4, 11:8, 9:11, 6:11, 9:11.

Harimoto ist damit der jüngste Spieler, der jemals ein Turnier der World-Tour-Serie gewann. Bei den China Open im Juni hatte er gegen den 22 Jahre älteren Boll noch mit 1:4 Sätzen verloren.

Boll war in Olmütz zuvor im Halbfinale gegen den Franzosen Emmanuel Lebesson und im Viertelfinale gegen den Schweden Par Gerell ohne Satzverlust geblieben. Trotz seiner Endspiel-Niederlage sind die deutschen Tischtennis-Stars gut zwei Wochen vor Beginn der Team-EM in Luxemburg in sehr guter Form. Denn die deutsche Nummer eins Dimitrij Ovtcharov gewann erst am vergangenen Woche das Finale der Bulgarian Open gegen den japanischen Topspieler Kenta Matsudaira.