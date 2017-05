Rom (dpa) - Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Rom in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige musste sich der rumänischen Madrid-Gewinnerin Simona Halep trotz guter Leistung mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Im Achtelfinale stehen dagegen Julia Görges und Mona Barthel. Görges setzte sich gegen die Serbin Jelena Jankovic mit 2:6, 7:6 (7:2), 6:1 durch und knüpfte dabei an ihre starke Leistung aus dem Erstrundenspiel gegen die Französin Kristina Mladenovic an. Barthel siegte gegen Qiang Wang aus China mit 6:3, 6:4 und setzte damit ihren Aufschwung fort. Die 26-Jährige hatte zuletzt als Qualifikantin das Turnier in Prag gewonnen. Auch in Rom kämpfte sie sich erfolgreich ins Hauptfeld und hat jetzt wie Görges die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.