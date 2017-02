Montpellier (dpa) - Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev steht in der Weltrangliste nach seinem Turniersieg in Montpellier so gut wie bislang noch nie in seiner Karriere.

Der 19-Jährige verbesserte sich in dem veröffentlichten Ranking um drei Plätze auf Rang 18 und ist damit nach wie vor die deutsche Nummer eins.

Zverev hatte am Sonntag bei der ATP-Veranstaltung in Montpellier den zweiten Turniersieg seiner Karriere gefeiert. «Ich bin sehr glücklich, meinen ersten Titel in diesem Jahr gewonnen zu haben», sagte der gebürtige Hamburger, der im Anschluss an seinen Finalsieg gegen den Franzosen Richard Gasquet auch die Doppelkonkurrenz mit seinem Bruder Mischa gewann. «Ich denke, es war eine gute Woche für die Zverevs», sagte Alexander Zverev.

Philipp Kohlschreiber büßte in der Rangliste nach seiner verletzungsbedingten Absage für das Turnier in Sofia dagegen fünf Plätze ein und ist nur noch 33. Einen Rang dahinter folgt Mischa Zverev. Das Trio ist in dieser Woche beim Turnier in Rotterdam am Start. Alexander Zverev trifft dort in der ersten Runde gleich auf den Weltranglistenachten Dominic Thiem aus Österreich.