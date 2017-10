Stockholm (dpa) - Mischa Zverev steht beim ATP-Tennisturnier in Stockholm im Viertelfinale. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger setzte sich gegen den Serben Viktor Troicki in 68 Minuten mit 6:2, 6:3 durch.

Der 30 Jahre alte Linkshänder bekommt es beim mit 589 000 Euro dotierten Hartplatzturnier nun mit dem an Position eins eingestuften Bulgaren Grigor Dimitrow zu tun.

Gescheitert ist hingegen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff. Der 27 Jahre alte Warsteiner musste sich in der Runde der besten 16 dem Olympia-Zweiten Juan Martin del Potro aus Argentinien mit 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben.