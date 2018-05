Paris (dpa) - Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hofft bei der anstehenden Fußball-WM auf eine Titelverteidigung des Weltmeisters.

«Ich bin für Deutschland, also gibt es gar keine Frage, wer die Nummer eins ist», sagte der Hamburger mit russischen Wurzeln nach seinem Auftaktsieg bei den French Open am Sonntagabend in Paris.

Das Wunschfinale des 21-Jährigen, der in seiner Wahlheimat Monaco lebt, ist ein Duell zwischen der DFB-Auswahl und Rekordchampion Brasilien. WM-Gastgeberland Russland, aus dem seine Eltern einst nach Hamburg kamen, wünscht er den dritten Rang. Zverev verriet, dass seine Großeltern zur WM reisen werden, er ist dann in Wimbledon gefordert.