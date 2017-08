New York/Prag (dpa) - Der deutsche Top-Ten-Spieler Alexander Zverev wird beim neu geschaffenen Laver Cup für das Team Europa an der Seite von Roger Federer und Rafael Nadal antreten, teilten die Veranstalter in New York mit.

«Ich freue mich sehr und bin dankbar für diese Gelegenheit», wurde der 20 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg auf der Turnier-Homepage zitiert.

Vom 22. bis 24. September treten in Prag sechs Top-Spieler aus Europa gegen sechs Spieler aus dem Rest der Welt an. Als Vorbild des Laver Cups dient der Ryder Cup im Golf. Der Wettbewerb ist nach Australiens legendärem Tennisspieler Rod Laver benannt.

Das Team Europa wird von Björn Borg als Kapitän angeführt und besteht aus Federer (Schweiz), Nadal (Spanien), Zverev (Deutschland), Tomas Berdych (Tschechien), Marin Cilic (Kroatien) und Dominic Thiem (Österreich). Für die Weltauswahl von John McEnroe treten Juan Martin del Potro (Argentinien), Denis Shapovalov, Milos Raonic (beide Kanada) sowie Jack Sock, John Isner und Sam Querrey (alle USA) an.