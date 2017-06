's-Hertogenbosch (dpa) - Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft ist beim Tennisturnier im niederländischen 's Hertogenbosch ins Viertelfinale eingezogen. Die Hamburgerin gewann gegen Camila Giorgi aus Italien 7:6 (7:5), 6:3.

Am Vortag hatte sich die 22-Jährige in drei Sätzen gegen Coco Vandeweghe aus den USA behauptet. Qualifikantin Antonia Lottner feierte unterdessen einen überraschenden Auftaktsieg. Die 20-Jährige aus Stuttgart siegte gegen Dominika Cibulkova 7:5, 2:6, 6:4. Die Slowakin war an Position eins gesetzt. Lottner trifft nun auf Jewgenija Rodina aus Russland.

Die Darmstädterin Andrea Petkovic scheiterte dagegen im Achtelfinale. Die Weltrangisten-84. unterlag Natalia Wichljanzewa aus Russland mit 3:6, 7:5, 2:6. Nach 2:29 Stunden war ihre Niederlage bei dem Rasenturnier besiegelt.