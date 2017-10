Peking (dpa) - Tennisspielerin Carina Witthöft ist in der ersten Runde des WTA-Turniers in Peking gescheitert. Die 22-Jährige verlor gegen die Polin Agnieszka Radwanska 5:7, 3:6.

In dem Match gegen die 13. der Weltrangliste musste sich Witthöft nach 115 Minuten geschlagen geben. Am Vortag hatte die Hamburgerin durch einen Sieg in der Qualifikation gegen Ons Jabeur aus Tunesien das Hauptfeld erreicht.