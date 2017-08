Masters-Turnier in Montreal

Toronto (dpa) - Im ersten Spiel nach seinem achten Wimbledon-Titel hat der Schweizer Tennis-Star Roger Federer einen lockeren Sieg gefeiert.

Beim Masters-Turnier in Montreal gewann der Weltranglisten-Dritte in der zweiten Runde in nur 53 Minuten 6:2, 6:1 gegen den kanadischen Wildcard-Inhaber Peter Polansky.

Der seit Dienstag 36 Jahre alte Federer bekommt es im Achtelfinale mit Jack Sock aus den USA oder dem Spanier David Ferrer zu tun. In der ersten Runde hatte der Grand-Slam-Rekordsieger ein Freilos.