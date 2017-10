Genf (dpa) - Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz und sein Trainer Magnus Norman haben nach vier Jahren ihre Zusammenarbeit beendet.

Das bestätigte das Management des 32 Jahre alten Tennisprofis Wawrinka. Der Schwede Norman wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. «Mit zwei kleinen Kindern zu Hause ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mehr bei ihnen zu sein», sagte Norman.

Wawrinka war zuletzt seit dem Grand Slam in Wimbledon nicht mehr aktiv. Nach seiner Erstrundenniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew im Juli und zwei Operationen am linken Knie will er beim Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben. Wawrinka hatte alle seine drei großen Turniere unter Norman gewonnen. «Ich möchte Magnus für die unglaublichen vier gemeinsamen Jahre danken», sagte Wawrinka: «Ich werde immer dankbar für die Zeit sein.»