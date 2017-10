Turnier in Singapur

Singapur (dpa) - Tennis-Altmeisterin Venus Williams ist mit einer klaren Niederlage in die WTA Finals in Singapur gestartet. Die 37 Jahre alte Amerikanerin verlor ihr erstes Spiel in der Weißen Gruppe 2:6, 2:6 gegen die Tschechin Karolina Pliskova.

Die letztjährige US-Open-Finalistin brauchte 1:12 Stunden für ihren Erfolg gegen die Siegerin der WTA Finals von 2008. In dieser Saison hatte Williams die Endspiele der Australian Open und von Wimbledon erreicht und war noch einmal in die Weltspitze zurückgekehrt.

In der zweiten Partie der Gruppe gewann anschließend die spanische Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza 6:3, 6:4 gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

In der Roten Gruppe trifft die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien an diesem Montag auf die Französin Caroline Garcia. Danach bestreiten die Ukrainerin Jelina Switolina und die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark ihr Auftaktmatch.