Miami (dpa) - Andrea Petkovic hat ihre sportliche Talfahrt auch beim Tennis-Turnier in Miami fortgesetzt.

Die 29 Jahre alte Darmstädterin verlor ihre Erstrunden-Partie gegen die weitgehend unbekannte Tschechin Jana Cepelova sang- und klanglos mit 2:6, 4:6 und zeigte dabei erneut eine enttäuschende Leistung. Nach gerade einmal 72 Minuten war das Aus von Petkovic besiegelt.

Auch Dustin Brown ist in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 32-Jährige aus Winsen/Aller verlor gegen den Amerikaner Donald Young mit 3:6, 6:1, 2:6. Abgesehen von einem Zwischenhoch im zweiten Satz war Brown gegen den US-Boy weitgehend chancenlos. Nach 78 Minuten machte Young den Sieg perfekt.

Zuvor war bereits Annika Beck bei der mit 6,993 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die Bonnerin unterlag der Amerikanerin Christian McHale mit 7:6 (7:2), 5:7, 0:6 und erlebte damit ebenfalls eine weitere Enttäuschung. Im zweiten Satz hatte Beck bereits mit einem Break vorn gelegen, musste den Durchgang aber doch noch abgeben. Nach genau drei Stunden war die Niederlage perfekt.

Am Vortag hatte sich auch Laura Siegemund gleich in ihrem ersten Spiel verabschiedet. Carina Witthöft schaffte dagegen den Sprung in die zweite Runde. Dort trifft die Hamburgerin nun auf die Kasachin Julia Putinzewa.