Birmingham (dpa) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat bei ihrem zweiten Auftritt nach der Messerattacke im vergangenen Dezember gleich wieder ein Turnier gewonnen.

Die 27 Jahre alte Tschechin, die bei einem Überfall in ihrer Wohnung an der linken Schlaghand schwer verletzt worden war, setzte sich bei der Rasenveranstaltung in Birmingham in 1:47 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:2 gegen die Australierin Ashleigh Barty durch. Kvitova hatte bei den French Open in Paris ihr Comeback gefeiert.