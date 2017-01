Vor den Australian Open Tommy Haas tritt bei Einladungsturnier an

Melbourne (dpa) - Schon vor seinem geplanten Comeback bei den Australian Open nimmt Tennis-Routinier Tommy Haas an einem Einladungsturnier in Melbourne teil. Im Stadtteil Kooyong trifft der 38-Jährige am Dienstag auf den Kroaten Ivo Karlovic.

Das geht aus dem Spielplan des traditionsreichen Turniers hervor. Zur Blauen Gruppe gehört neben Haas und Karlovic zudem der 21 Jahre alte Japaner Yoshihito Nishioka. Haas hatte wegen einer Fußverletzung und seiner lädierten Schulter im kompletten Jahr 2016 nicht gespielt. Sein bisher letztes offizielles Turnier auf der ATP-Tour bestritt der gebürtige Hamburger im Oktober 2015 in Wien.

Trotzdem hatte der schon oft von Verletzungen geplagte Familienvater immer wieder betont, seine Karriere noch nicht beenden zu wollen. Im Dezember erklärte der Wahlamerikaner, dass es ihm gesundheitlich wieder gut gehe. «Zur Zeit ist tatsächlich alles soweit in Ordnung – ich kann schmerzfrei trainieren und die Schulter auch immer besser voll einsetzen», sagte Haas dem «Tennismagazin».