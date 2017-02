Ostrau (dpa) - Im Fed-Cup-Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Tschechien und Spanien steht es nach dem ersten Tag 1:1. Der Gewinner der Partie in Ostrau trifft im Halbfinale am 22. und 23. April auf den Sieger des Duells zwischen den USA und Deutschland.

Karolina Pliskova sorgte in Ostrau mit dem 6:4, 7:5 gegen Lara Arruabarrena für den Ausgleich. Zuvor hatte sich die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza mit 6:0, 3:6, 6:1 gegen Barbora Strycova durchgesetzt. In Genf ging die Schweiz gegen Vorjahresfinalist Frankreich zunächst mit 1:0 in Führung. Timea Bacsinszky gewann 7:5, 6:4 gegen Alizé Cornet. Im zweiten Einzel standen sich Belinda Bencic und Kristina Mladenovic gegenüber.

Zwischen Weißrussland und den Niederlanden steht es nach dem ersten Tag in Minsk 1:1. In Lahaina auf Hawaii ist das erste Match zwischen Andrea Petkovic und Alison Riske für 22.00 Uhr (MEZ) angesetzt.