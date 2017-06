Nottingham (dpa) - Nach Mona Barthel ist auch Tatjana Maria beim Rasenturnier in Nottingham in der ersten Runde gescheitert. Die 29 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau verlor gegen die Australierin Ashleigh Barty in 94 Minuten 6:4, 3:6, 0:6.

Barthel war tags zuvor gegen die kroatische Qualifikantin Jana Fett ausgeschieden. Damit sind bei der mit 226 750 US-Dollar dotierten Veranstaltung keine deutschen Spielerinnen mehr vertreten.