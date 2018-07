New York (dpa) - Um das Rekordpreisgeld von 53 Millionen Dollar spielen die Tennisprofis in diesem Jahr bei den US Open, die in sechs Wochen in New York beginnen.

Wie die Organisatoren mitteilten, ist die Summe von umgerechnet 45,3 Millionen Euro das höchste Preisgeld, das jemals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere ausgeschüttet wurde. Seit 2013 bedeutet das ein Anstieg um 57 Prozent bei den US Open. Die Einzel-Sieger in New York erhalten jeweils 3,8 Millionen Dollar, die Finalisten 1,85 Millionen. Die Teilnehmer der ersten Runde bekommen immerhin noch 54.000 Dollar.