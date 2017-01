Im Achtelfinale gegen Almagro Tennisprofi Kohlschreiber schafft Auftaktsieg in Doha

Doha (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet. Der Augsburger behauptete sich in der ersten Runde des ATP-Turniers von Doha mit 6:2, 7:6 (7:3) gegen den Tunesier Malek Jaziri und folgte damit Dustin Brown in das Achtelfinale.

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft der an Position sieben gesetzte Kohlschreiber auf den Spanier Nicolas Almagro. Von bisher neun Partien hat der deutsche Davis-Cup-Spieler sechs gegen den Weltranglisten-44. verloren.

Jan-Lennard Struff aus Warstein und der Bayreuther Florian Mayer waren am Montag ausgeschieden. Das Hartplatz-Turnier ist mit 1,237 Millionen US-Dollar dotiert.