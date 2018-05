Genf (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der French Open befindet sich Tennisprofi Peter Gojowczyk weiter in guter Form. Der 28 Jahre alte Münchner setzte sich in Genf gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 durch und steht damit im Halbfinale.

Die Partie bei der mit 561 345 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung dauerte zwei Stunden. Gojowczyk spielt nun am Freitag gegen Seppis Landsmann Fabio Fognini oder den Amerikaner Tennys Sandgren um den Einzug ins Finale. Die French Open in Paris beginnen am Sonntag.