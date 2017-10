Paris (dpa) - Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat sich traurig über die Krise in Katalonien und den Streit um eine Abspaltung der Region von Spanien geäußert.

Der 31-Jährige aus Mallorca sagte am Rande des Masters-Turniers in Paris zugleich, es sei schwierig für ihn, sich frei zu äußern und die richtigen Worte zu finden, weil alles falsch ausgelegt werden könne.

Er wünsche sich, dass sich die Lage verbessere, sagte Nadal. «Ich möchte nicht, dass es einen Bruch zwischen den Menschen in Katalonien gibt», erklärte er. «Ich fühle mich Katalonien nahe. Ich liebe die Menschen in Katalonien, und die meisten Menschen in Spanien tun das auch. Und das ist der Grund, warum wir über diese Situation so traurig sind.»

Nadal ist zwar Fußball-Fan von Real Madrid, hat aber einen familiären Bezug zum FC Barcelona. Sein ebenfalls aus Mallorca stammender Onkel Miguel Ángel Nadal gewann 1992 mit dem katalanischen Club den damaligen Europapokal der Landesmeister. Er war auch spanischer Nationalspieler.