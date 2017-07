Gstaad (dpa) - Der Tennisprofi Dustin Brown hat als zweiter Deutscher beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz das Achtelfinale erreicht. Der 32-Jährige aus Winsen setzte sich in der ersten Runde gegen den Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 (7:3) durch.

Im Achtelfinale trifft er auf den Usbeken Denis Istomin. Am Vortag hatte bereits Yannick Hanfmann sein Erstrundenmatch gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:4 gewonnen. Der 25-Jährige trifft im Achtelfinale auf den Spanier Feliciano López.

Als weiterer deutscher Profi ist Daniel Brands aus Deggendorf dabei. Er muss an diesem Mittwoch in der ersten Runde gegen den Letten Ernests Gulbis antreten. Das Sandplatzturnier in der Schweiz ist mit 482 000 Euro dotiert.