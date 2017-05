Rabat (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Rabat für eine kleine Überraschung gesorgt. Die einstige Fed-Cup-Spielerin aus Bad Saulgau gewann 6:3, 6:1 gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien.

Die Weltranglisten-29. war in Marokkos Hauptstadt an Nummer sechs gesetzt. Maria ist derzeit nur die Nummer 104 der Welt. Bereits ausgeschieden war zuvor die Darmstädterin Andrea Petkovic. Das Sandplatzturnier in Rabat ist mit 226 750 Dollar dotiert.