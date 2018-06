Calviá (dpa) - Tennisspielerin Tatjana Maria ist bei dem WTA-Turnier auf Mallorca ins Endspiel eingezogen und hat dort die Chance auf ihren ersten Einzel-Titel.

Die 30-Jährige aus Bad Saulgau besiegte in der Runde der letzten vier Profis die elf Jahre jüngere US-Amerikanerin Sofia Kenin 6:2, 2:6, 6:4. Nach Schwierigkeiten im zweiten Satz setzte sich die 79. der Weltrangliste in einem umkämpften dritten Durchgang nach insgesamt 1:56 Stunden durch.

Fed-Cup-Spielerin Maria hat im Einzel noch nie ein WTA-Turnier gewonnen. Im Finale am Sonntag trifft sie auf Anastasija Sevastova aus Lettland oder die Australierin Samantha Stosur. Bei der Rasen-Veranstaltung in Calviá waren in den Tagen zuvor die deutschen Profis Antonia Lottner, Carina Witthöft und Angelique Kerber ausgeschieden.