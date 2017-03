Indian Wells (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim hochklassig besetzten Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Warstein verlor gegen den Franzosen Lucas Pouille 3:6, 2:6.

Pouille ist bei der Hartplatz-Veranstaltung an Position 14 gesetzt. Zum Auftakt hatte Struff den Kolumbianer Santiago Giraldo in zwei Sätzen besiegt. Von den deutschen Herren hatten der Augsburger Philipp Kohlschreiber und der Hamburger Mischa Zverev den Sprung in die dritte Runde geschafft.