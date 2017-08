Winston-Salem (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem das Achtelfinale erreicht. Der Warsteiner setzte sich in einem engen Match mit 7:6 (7:2), 7:5 gegen den an Nummer fünf gesetzten Pablo Cuevas aus Uruguay durch.

In der nächsten Runde des mit 664 825 Dollar dotierten Hartplatzturniers im US-Bundesstaat North Carolina trifft Struff auf den Italiener Andreas Seppi oder den Briten Aljaz Bedene.

Für Dominik Köpfer aus Donaueschingen ist das Turnier indes beendet. Er unterlag dem Argentinier Horacio Zeballos in Runde eins mit 2:6, 1:6.