New York (dpa) - Ohne Satzverlust hat der spanische Außenseiter Pablo Carreno Busta erstmals in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Der Weltranglisten-19. setzte sich bei den US Open gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4, 6:4, 6:2 durch.

Carreno Busta trifft jetzt auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Sam Querrey aus den USA und dem Südafrikaner Kevin Anderson. Alle drei verbliebenen Profis der unteren Hälfte haben noch nie ein Grand-Slam-Endspiel bestritten. Das beste Resultat des 26-jährigen Carreno Busta bei einem der vier wichtigsten Turniere war bislang das Erreichen der Runde der besten Acht bei den French Open in Paris.