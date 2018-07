Moskau (dpa) - Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Moskau das Achtelfinale erreicht. Die 30 Jahre alte Schwäbin setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen Alizé Cornet aus Frankreich mit 4:6, 6:2, 6:3 durch.

Siegemund, die nach ihrem Kreuzbandriss in der Weltrangliste bis auf Platz 217 zurückgefallen ist, benötigte 2:09 Stunden für ihren Erfolg. Cornet hatte in der vergangenen Woche noch das Turnier in Gstaad gewonnen. Siegemund bekommt es bei der mit 750 000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung nun mit Katerina Koslowa aus der Ukraine zu tun.