New York (dpa) - Die russische Weltklassespielerin Maria Scharapowa hat sich bei den US Open der Tennisprofis in New York auch von Wildcard-Inhaberin Sofia Kenin nicht aufhalten lassen.

Die ehemalige Nummer eins der Welt gewann in New York gegen die 18 Jahre alte Amerikanerin mit 7:5, 6:2. Damit zog die 30-Jährige bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach ihrer 15-monatigen Dopingsperre wegen des Missbrauchs von Meldonium ins Achtelfinale ein.

Scharapowa bekommt es nun am Sonntag mit der an Position 16 gesetzten Lettin Anastasija Sevastova zu tun. Im Viertelfinale würde die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin auf Julia Görges treffen, falls die Bad Oldesloerin ihr Achtelfinale gegen Sloane Stephens aus den USA gewinnt. Scharapowa hatte für die US Open ebenfalls eine Wildcard erhalten.