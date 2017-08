New York (dpa) - Wegen des anhaltenden Regens haben die Organisatoren der US Open die für Dienstag geplanten Partien auf Mittwoch verschoben. Nur die für das überdachte Arthur-Ashe-Stadion angesetzten Tennis-Begegnungen werden ausgetragen, wie die Veranstalter mitteilten.

Davon betroffen sind auch acht Erstrunden-Partien mit deutscher Beteiligung. Die einstige Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic hatte beim Stande von 4:6, 4:3 aus ihrer Sicht gegen Jennifer Brady aus den USA den Platz verlassen müssen. Qualifikant Maximilan Marterer lag nach einem 3:6, 6:1 im dritten Satz mit 0:2 zurück, als die Profis in die Kabinen geschickt wurden. Unter dem geschlossenen Hallendach der Hauptarena scheiterte Titelverteidigerin Angelique Kerber unterdessen schon in der ersten Runde an der Japanerin Naomi Osaka.