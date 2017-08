New York (dpa) - Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova hat ihre Erstrundenpartie bei den US Open der Tennisprofis souverän gewonnen. Die Weltranglisten-Erste hatte in New York gegen Magda Linette aus Polen beim 6:2, 6:1 wenig Mühe.

Die 25-jährige Tschechin muss beim vierten und abschließenden Grand-Slam-Turnier der Saison das Endspiel erreichen, um ihre Spitzenposition in der Rangliste zu behalten. Vor einem Jahr hatte Pliskova im Finale gegen die Kielerin Angelique Kerber verloren.