Istanbul (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Istanbul schon in Runde eins ausgeschieden.

Die an Nummer acht gesetzte Darmstädterin unterlag der Ukrainerin Dajana Jastremska 6:3, 0:6, 3:6. Als weitere deutsche Akteurin ist in der türkischen Metropole Tajana Maria am Start.